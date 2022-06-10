Працівники відділення поліції №2 м. Бучач просять допомогти розшукати мешканця районного центру, Чайківського Ігоря Михайловича, 1984 року народження.

Краянина обвинувачують у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу. Він обкрадав приміщення місцевих магазинів та офісів, повідомляють у поліції.

Проведеними заходами працівникам поліції не вдалося встановити місце знаходження зловмисника.

Усіх, хто бачив підозрюваного, або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бучачі (03544) 2-12-45, (097)-720-58-27, (096)-932-93-91 або на лінію «102».