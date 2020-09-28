У спільноті в Фейсбук Ultras Nyva Ternopil з’явилося цікаве оголошення.

Професійні вболівальники просять за винагороду ідентифікувати осіб, які попри заборону, відвідують матчі ФК “Ниви”, не зважаючи на карантин, пише інтернет-видання Тернополяни.

“Увага! Розшук!

Уже другий домашній матч, “Нива” проводить без уболівальників через карантинні заходи.

Уже другий матч, підтримуючи команду під закритими воротами стадіону, ми бачимо, що на Центральній трибуні присутні глядачі, які потрапили туди “по списку”.

Друзі! Допоможіть нам дізнатися за які “заслуги перед “Нивою” люди потрапляють у “список обраних”.

Якщо ви впізнали когось на фото, то пишіть в коментарях відповідний номер і залишайте посилання на профіль людини в соцмережах або іншу інформацію, за допомогою якої її можна ідентифікувати. За кожного впізнаного “обраного” ви отримаєте 25 грн поповнення на мобільний номер, що напишете нам в приватні повідомлення.

До речі, якби “обрані” дотримувались вимог карантину та перебували в масках, впізнати би їх було б практично неможливо, – йдеться на сторінці Ultras Nyva Ternopil.