Правоохоронці Козівського відділу поліції розшукують мешканця села Таурів Татарина Степана Омельяновича, 1963 року народження.

Як повідомила дружина зниклого, чоловік ще 26 липня вийшов з дому та не повернувся. Місце знаходження краянина невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 170 см, середньої тілобудови. Був одягнений в коричневі штани, бузкову куртку та коричневе взуття.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Козові (03547) 2-12-45 або на лінію «102».