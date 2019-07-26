Співробітники Монастириського відділення поліції розшукують жителя села Бобрівники Хробатенка Василя Михайловича, 1986 року народження.

Про його зникнення повідомила сестра, розповідають у поліції.

Чоловік ще 23 травня поїхав на роботу в місто Тисмениця Івано-Франківської області та відтоді на зв’язок з рідними не виходив.

Прикмети чоловіка: зріст 175 см, волосся темне, худорлявої статури.

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Монастириську (03555) 2-12-45; 0971570584; або на лінію «102».