Співробітники Монастириського відділення поліції розшукують жителя села Бобрівники Хробатенка Василя Михайловича, 1986 року народження.
Про його зникнення повідомила сестра, розповідають у поліції.
Чоловік ще 23 травня поїхав на роботу в місто Тисмениця Івано-Франківської області та відтоді на зв’язок з рідними не виходив.
Прикмети чоловіка: зріст 175 см, волосся темне, худорлявої статури.
Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Монастириську (03555) 2-12-45; 0971570584; або на лінію «102».