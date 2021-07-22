Розшукують чоловіка, котрий о першій ночі вийшов з дому і зник

Працівники відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП розшукують мешканця села Плотича Хабінця Ігора Михайловича 1981 року народження.

21 липня близько 1 години ночі чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Зниклий хворіє психічними захворюваннями.

Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, очі карі, ніс прямий зі шрамом.

Можливо одягнений в чорні спортивні штани та фіолетову футболку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, телефонуйте за номерами в Тернополі 068-985-54-60, 068-569-55-45 або на лінію «102».