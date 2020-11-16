Працівники Лановецького відділення поліції розшукують мешканця села Налужжя Лавриніва Романа Степановича 1969 року народження.

10 листопада близько 10 години чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см., середньої статури, волосся чорне коротке зі сивиною.

Особливі прикмети: кульгає на праву ногу, на лівій руці біля великого пальця має татуювання «РОМА», а на пальцях татуювання «1969».

Був одягнений в синю балонову куртку, сині джинсові штани та чорний кашкет.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Ланівцях (0351) 2-12-45 або на лінію «102».