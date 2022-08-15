Від телефонних аферистів найчастіше потерпають одинокі люди та пенсіонери. 90-річна збаражчанка втратила понад п’ять тисяч доларів. Думала, що рятує доньку, натомість збагатила чергового шахрая.

Пройдисвіт діяв, за вже відомою, проте і надалі дієвою схемою: зателефонував до старенької, представився працівником медзакладу та розповів страшну історію про те, що її донька та онука потрапили в аварію і терміново необхідна дороговартісна операція. Перелякана жінка погодилася віддати усі гроші, аби врятувати рідних. Зловмисник тримав на телефоні жертву аж до приходу спільника.

За цей час донька потерпілої декілька разів намагалися додзвонитися до старенької матері, однак номер був постійно зайнятий. Запідозривши недобре, подалася до її помешкання. На порозі будинку жінка зіткнулася з підозрілим незнайомцем, який представився працівником соціальної служби. Вона не повірила почутому, однак втримати зловмисника не вдалося, поки жінка кликала на підмогу сусідів, той втік з чужими грошима. Довелося телефонувати в поліцію.

За фактом шахрайства працівники розпочали кримінальне провадження. Особи аферистів встановлюють.