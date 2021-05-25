Сезон свіжих овочів розпочинається на Тернопільщині. Огірки, помідори, редиска, цибуля, кабачки, зелень — усе це заполонило місцеві ринки і магазини. Втім, лікарі кажуть: у ранньому врожаї може бути перевищений вміст нітратів.

Продавчиня Ольга Жмурик близько семи років реалізовує на тернопільському ринку овочі. Жінка каже, що переконана в якості власної продукції.

“Впевнена, що наша продукція хороша. Перевищення нітратів точно немає. Ми це перевіряємо щоразу у ветсанлабораторії. Наші виробники підходять дуже серйозно до роботи, вирощують продукцію, як для себе. Проблем ніколи не мали. Продаємо овочі з Кременеччини і Заліщик. Все дуже смачне і корисне. І ще одна приємність — із збільшенням врожаю ціни поступово знижуються, хоча, порівняно з минулим роком цієї пори, трохи вищі”.

Лікарі рекомендують перед купівлею овочів запитувати у продавців довідки з ветсанлабораторії. Оскільки у разі перевищення рівня нітратів, можна отруїтися. Також рекомендують перед вживанням замочувати овочі у воді на дві години. Таким чином можна позбутися близько третини вмісту нітратів.