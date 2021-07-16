Сезон кавунів розпочинається на Тернопільщині. Ціни на перші партії у кілька разів вищі, ніж торік. Виробники пов’язують це із несприятливими погодними умовами.

Сезон кавунів цього року розпочався майже на два тижні пізніше, ніж минулого. За словами виробників, дощ і град завдали відчутної шкоди майбутньому врожаю.

“Приймати кавуни ми почали орієнтовно на два тижні пізніше. Цього року була дуже затяжна весна, тому з врожаєм маємо таку ситуацію. Все достигає пізніше. Ранні сорти кавунів вже є навіть в Україні. Хоча ми також реалізовуємо і закордонну продукцію. Ми почали сезон з досить високих цін — орієнтовно 20 грн. за кг. Такі ціни тримаються далі на закордонну продукцію. А щодо врожаю з українських полів, то маємо невелике зниження цін. Хоча також вартість залежить також і від сорту”, – каже керівниця фруктового відділу торгової мережі Ольга Боднарук.

Пік сезону ґрунтового кавуна в Україні припадає на середину серпня, тоді ціни починають різко знижуватися. Втім, у цьому сезоні виробники планують утримувати ціни на досить високому рівні, оскільки баштан через погодні умови довелося пересівати. Наразі невідомо, коли поставки кавуна будуть масовими.