23 вересня – День осіннього рівнодення. Далі темний час доби переважатиме. Тенденція триватиме до 22 грудня.

Астрономічна осінь принесе на Тернопільщину більш вологу погоду. Подекуди можливі дощі. Температура повітря знижуватиметься.

«У п’ятницю розпочинається осінь, астрономічна. Тобто, 23-го вересня приходить до нас День осіннього рівнодення. І з нього починає зменшуватися день, точніше, ставатиме меншим й меншим, темний час доби переважатиме. День зменшуватиметься до 22 грудня. У п’ятницю знову переважатиме волога погода з періодичними дощами, так що для нас осінь вже не в новинку. Температура повітря передбачається невисокою, вдень очікується +10 +15 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш теплої погоди слід чекати вихідними та наступного тижня. Втім, дощі західного регіону не оминатимуть.