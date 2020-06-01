На тернопільських ринках і в магазинах — ажіотаж на полуницю. У червні розпочинається її сезон. Однак ціни залишаються на високому рівні: від 65 до 85 гривень за кілограм.

Продавці пояснюють: часті дощі та прохолодна погода шкодять врожаю. Адже ранні фрукти люблять лагідне сонечко і в міру вологи.

Продавчиня Алла Бобрик упродовж двох тижнів продає полуницю з власного городу. Жінка зізнається: ціни цього року вищі, ніж минулоріч.

“Ситуація цього року набагато складніша зі всім, тому й ціни вищі. Насамперед погода — дуже багато дощів, а сонця мало. Це погано для полуниці. Були різкі перепади температури повітря, це для полуниці погано. Через заморозки наші сусіди у Заліщицькому районі втратили багато городини. В нас теплиця, то вдалося все врятувати, але погода теж має значення. Ну і ситуація з карантином багато-що ускладнює. Ми не можемо продавати собі у збиток, тому ціни такі”.

У магазинах полуниця ще дорожча, оскільки там продають здебільшого імпортні сорти. Відтак вартість кілограму фруктів сягає понад сто гривень.

Софія Романська