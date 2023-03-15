Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає “Еспресо.Захід“.

“Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври”, – зазначив Ткаченко.

За його словами, священик, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв’язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

“Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України”, – додав міністр.

Нагадаємо, 16 лютого, відбулося перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври московським патріархатом

Договір оренди Почаївської лаври, який укладений до 2052 року, настільки нікчемний, що його може оскаржити навіть юрист-початківець. У цьому переконаний депутат Почаївської міської ради, а зараз мобілізований військовослужбовець ЗСУ, який боронить кордони України від окупантів, Тарас Паляниця.

Наприкінці січня тернополянка зареєструвала петицію про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП.