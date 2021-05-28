Від початку тижня у Тернополі тривають активні ремонтні роботи на ділянці автомобільної дороги М-12 (М-30) від «Гаївського» шляхопроводу до «Збаразького кільця».

Для безпечного і безперешкодного проїзду транспорту середній поточний ремонт асфальтобетонного покриття об’їзної дороги Тернополя проводиться у вечірній та нічній час доби.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, працівники підрядної організації уже виконали першу чергу робіт – демонтували старий асфальтобетон і бордюри на частині дороги протяжністю понад 1 км та визначили місця проходження інженерних мереж. Сьогодні ввечері роботи будуть продовжені.

Нагадаємо, поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 (обхід м. Тернополя), що вже невдовзі стане частиною найдовшої в Україні міжнародної траси М-30, розпочався 21 травня.

Відповідно до проєктної документації, роботи виконуватимуться від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе («Збаразьке кільце») до вулиць С. Будного – Об’їзна під вул. Микулинецька («Ватрівська розв’язка»). Ремонтні роботи розділено на декілька робочих ділянок.