У Тернопільській громаді розпочалося голосування за проекти «Громадського бюджету-2022». Цьогоріч у переліку — 53 проекти: 27 великих та 26 малих.

Як повідомила речниця міської ради Маряна Зварич, голосування триватиме до 9 листопада. “Аби віддати свій голос за великий та малий проєкти, жителі громади можуть скористатися кількома способами: авторизуватися на порталі Е-сервіс «Громадський бюджет» за допомогою BankID або електронного підпису, перейти у рубрику «Громадський бюджет 2022», обрати бажаний проєкт. Також проголосувати можна через термінали самообслуговування ПриватБанку. Аби віддати свій голос, необхідно авторизуватися за допомогою картки ПриватБанку або номеру телефону, що прив’язаний до цієї картки, у списку сервісів знайти «Голосування за проєкти міста», обрати бажаний проєкт і натиснути «Проголосувати». Проголосувати також можна у Центрі надання адміністративних послуг. Втім, там голосування доступне буде лише при наявності з собою COVID-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, довідки про одужання від COVID-19”.

На реалізацію проєктів громадського бюджету передбачено майже 17 мільйонів гривень. Третина коштів піде на малі проєкти, 70% – на великі проєкти, вартість яких — до двох мільйонів гривень.