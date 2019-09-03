Від сьогодні розпочинається реконструкція Привокзальної площі міста Тернополя.

Після реконструкції на даному об’єкті будуть оптимізовані місця для паркування, зокрема буде облаштована зона для екскурсійних автобусів, розмежують місця для стоянки приватного транспорту пасажирів та таксі, а для пішоходів та велосипедистів – забезпечать прямий доступ з вулиці Чорновола до залізничного вокзалу.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, реконструкція буде зроблена у тому ж стилі, у якому нещодавно відремонтували вулицю та сквер Чорновола. На Привокзальній площі також проведуть заміну покриття, благоустрій території з влаштуванням нового вуличного освітлення, зелених зон та місця для відпочинку.

На даний момент на площі вже почали роботи з демонтажу старих МАФів.

Під час реконструкції площі буде тимчасово обмежений рух транспорту. Це означає, що заїзд до вокзалу буде забезпечений окремими смугами, тому звертайте особливу увагу на дорожні знаки.