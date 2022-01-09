Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася на Тернопільщині. Абітурієнти можуть обрати два предмети і випробувати з них свої знання у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Жителі Тернопільської області реєструються на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. В області вже зареєструвалося близько півтисячі абітурієнтів.

“Торік через карантин відбувалося пробне ЗНО лише з одного предмету. Цього року можна скласти два предмети. Щоб взяти участь у пробному ЗНО потрібно насамперед зареєструватися на сайті Центру оцінювання якості освіти, внести особисті дані, обрати предмет, оплатити. Хто оплатив послугу зможе також безкоштовно завантажити зошит та бланк відповіді. Це дасть змогу абітурієнтам скоригувати підготовку з того чи іншого предмету”, – зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Триватиме реєстрація для участі у пробному ЗНО до 22 січня. Цьогорічне пробне тестування коштує близько трьохсот гривень за один предмет.