Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті розпочалася на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, зареєструватися можна до кінця травня.

Тернопільських абітурієнтів просять зареєструватися для участі у національному мультипредметному тесті завчасно.

«До третього травня у нас буде проходити реєстрація на національний мультипредметний тест. Потенційні випускник чи випускниця мають можливість на сайті центру створити свій електронний кабінет, де мають внести усі свої персональні дані. Це стосується прізвища, імені та по-батькові. Також потрібно завантажити фотокопії усіх необхідних документів, переглянути і зареєструвати ті навчальні предмети, які вони обирають на національному мультипредметному тесті, тобто два додаткових і один на вибір. Реєстрацію потрібно провести завчасно для того, щоб мати можливість нести певні зміни, якщо випускник чи випускниця помітили, що десь зробили помилку. Важливим є і те, щоб випускник зазначив місце проходження національного мультипредметного тесту і вказав ту територію, де він бажає проходити», – каже Ольга Хома.

Національний мультипредметний тест проводитимуть у двадцяти пунктах. Скласти цей іспит можна також і за кордоном.