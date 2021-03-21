21 березня — день весняного рівнодення. Від сьогодні розпочинається астрономічна весна, навколишнє середовище перелаштовується на новий погодний лад. Однак синоптики кажуть: поки що розраховувати на потепління у регіоні не варто.

Цими днями погодні умови на Тернопільщині залишатимуться складними. В Укргідрометеоцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні ситуації: вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця, вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, зберігатиметься волого-прохолодна погода.

“У неділю може з-за атмосферних куліс підморгнути сонце, яке трохи підвищить температуру повітря. Отже, хмар поменшає, сонця побільшає, обійдеться без істотних опадів. Вітер з північного, північно-західного переходитиме на західний, південно-західний. Температура повітря 21-го березня очікується на рівні +2+6 градусів. Розпочинається астрономічна весна, день весняного рівнодення”, – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня на Тернопільщині дещо потеплішає. Однак розраховувати на суттєве підвищення температурних показників поки не варто.