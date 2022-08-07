На Тернопільщині жінка палицею завдала серйозних травм лелеці.

Про випадок, що викликає обурення, повідомила у Фейсбуці активістка Людмила Чеховська.

За її словами, птах тепер не може ні літати, ані нормально ходити. На щастя, пернатого врятували і ним зараз опікується небайдужа людина. Лелеку погодилися прихистити у реабілітаційному центрі на Львівщині.

“Друзі, ще один травмований лелека, також Чортківський район, цього разу с. Скородинці потребує якомога швидшого транспортування до реабілітаційного центру, де його уже чекають!

Лелеку побила неадекватна баба палкою…

Тепер бідний птах не те що злетіти але і ходити нормально не може. Деякі українці нічим не кращі за моzкалів, але розплата рано чи пізно прийде до кожного, хто кривдить беззахисних, на кожну дію є протидія.

Добра жінка прихистила і опікується лелекою, але не має можливості доставити птаха до місця призначення.

Будь ласка відгукніться, хто може допомогти транспортом, вартість обов’язково компенсуємо!”, – написала тернополянка.

Вона також закликала у разі виявлення жорстокого поводження із тваринами і птахами фіксувати злочин і звертатися у поліцію.