У Тернополі на “Східному” масиві 24 січня збили молодого чоловіка.

Аварія трапилася ввечері близько 17.40 на проспекті Степана Бандери. Молодий водій на автомобілі “Рено Меган” на пішохідному переході збив хлопця, повідомляє Галас.

За попередньою інформацією, четверо молодиків переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій збив одного із них. Потерпілого медики забрали до лікарні. На місці аварії працювала патрульна поліція.

Поряд із місцем пригоди зібралося багато людей. Тернополяни були дуже обурені і сварилися на водія.

На тротуарі стояли пляшки з алкоголем.

Водій “Рено” каже, що розмовляв по телефону, тому не помітив людей.

За попередною інформацією чоловік був тверезий.