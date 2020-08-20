До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку грошей звернувся житель обласного центру. Зі слів чоловіка, з його гаманця зникло майже пів тисячі гривень.

Встановлюючи обставини крадіжки, правоохоронці з’ясували, що на момент вчинення злочину потерпілий перебував у власному авто з жінкою. Хто вона – не відав, знав лише як звати.

Співбесідницею виявилася раніше судима 38-річна тернополянка. Вона й поцупила у заявника з гаманця гроші. У скоєному зізналася.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.