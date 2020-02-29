Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомих осіб, які обманом заволоділи майже 40-ма тисячами гривень.

Як розповіли у поліції, від шахрайської схеми постраждало двоє жителів краю.

Першій жертві зловмисник зателефонував 26 лютого ввечері та представився працівником фінустанови. Невідомий почав розповідати про те, що картка 31-річного мешканця Теребовлі заблокована і для того, аби її активувати, потрібно повідомити особисті дані. Чоловік повірив додзвонювачу. Дізнавшись номер та код рахунку, шахрай заволодів чималою сумою – 18 300 гривень.

Наступного дня, 27 лютого, аналогічна ситуація трапилась із 21-річною тернополянкою. Дівчина зателефонувала у поліцію та повідомила про зникнення грошей з банківської картки.

Заявниця розповіла про таку ж шахрайську схему, в яку потрапив і житель Теребовлі. Злочинець викрав з її електронного гаманця 21 366 гривень. Правоохоронці розшукують невідомих.

Дані факти внесені в ЄРДР згідно статті 190 частина 1 ККУ- шахрайство. Триває слідство.