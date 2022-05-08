“Богдан Хмельницький та Михайло Грушевський – українські історичні постаті, котрі однозначно позитивно (понад 90%) сприймаються в суспільстві…”
(результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”)
***
Зрідка, як ніч настане,
Думаєш: “Гей, Богдане,
Як тобі з того світу бачаться наші часи?
Певно, не знав ти, не відав ,
Що в ХХІ столітті
Буде ридати Вкраїна й витимуть дико пси
***
Знову дим згарищ буде, знову страждатимуть люди
Й питимуть воду з калюж,
А знавіснілі ординці юрбами і поодинці
Все розграбують чимдуж
Що в Переяславі рада з боку Москви була зрада
Підла й брудна, як завжди
Не передбачив ти, Хмелю, що укладеш її – й встелиш
Шлях для тяжкої біди
Певно, не міг ти, гетьмане, знати, що морок настане
Їстимуть люди людей
За колосок – вісім років, а уночі – тяжкі кроки
Слідчих із НКВД
Що їхні правнуки нині вторгнуться на Україну,
Сіючи горе і смерть,
Вміють вони ж бо багато: і грабувати, й вбивати,
Крові напились вже вщерть
Але, у п’яних без тями, в них вже земля під ногами
Палахкотить й чути дзвін:
Прийде розплата, “ребята”, є нам що вам пригадати:
Бучу, Гостомель, Ірпінь…
Кров’ю ще не захлиснулись? В крадені “шузи”вже взулись?
Тож – “выходи на парад!”
А булава Хмеля вкаже – тим, хто живий іще – “Враже!
Ось куди шлях твій назад!”
***
Богдане, гетьмане, я знаю – ти любив Вкраїну
Про неї думав в добру і лиху годину,
За неї люто з ворогами воював.
І я не вірю, що у Переяславі та рада
Тобою планувалася як зрада,
Але… ну, як же ти таких “братів” нам відшукав?