Черговий факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Як повідомила заявниця, в її помешканні побувала невідомі особи, які привласнили всі її заощадження.

Подія трапилася в вівторок, 28 січня, коли жінка очікувала прихід перукаря, повідомляють у поліції. В двері 86-річної тернополянки постукала незнайомка, яка ввійшовши в довіру зайшла до помешкання. Крадійка почала розказувати старенькій історію свого життя й проблеми з якими їй довелося стикнулася.

Розмова затягнулася на годину. Допоки пенсіонерка бесідувала з псевдоперукарем, інша обнишпорила всі кімнати та знайшла сховок тернолянки. Як наслідок краянка втратила 11 000 гривень. Коли зловмисниця зрозуміла, що все пройшло успішно, подякувала господині й поспішила на вихід. Вже згодом пенсіонерка зрозуміла, що стала жертвою крадіїв.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.