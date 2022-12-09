Кременецька художниця Тетяна Балбус презентувала у Тернопільському обласному художньому музеї свою персональну виставку. Приурочена вона до ювілею авторки.

В експозиції представлено сто робіт: 70 живописних та графічних творів, розпис по кераміці і тканині.

– Українська народна творчість – благодатне джерело, з якого черпає натхнення Тетяна Балбус, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Переосмислюючи традиційне народне мистецтво – витинанки, писанкарство, розписи, художниця виробила індивідуальну творчу манеру, яка вирізняє її з-поміж інших мистців. В експозиції представлені серії робіт, у яких відображенні пори року, мотиви писанкарства, українські віночки, українські берегині, ангели. Твори вирізняються багатством форм, розмаїттям композиційних прийомів і орнаментальних мотивів. Усі свої твори авторка виконує гуашшю або кольоровими ручками на папері, також малює акрилом та аквареллю. Вражає колористика представлених робіт: вона ніжна, тепла, проте життєстверджуюча та оптимістична. Орнаментика та стилістика перегукуються з народним стилем малювання.

У своїй творчості Тетяна Балбус надає перевагу пошуку та експериментам. Як результат – різноманіття тем і технік виконання. Вона вже не одноразово виставлялась у Тернополі, як з персональними вернісажами, так і колективними. Так, у листопаді в художньому музеї діяла виставка жіночого мистецького гурту «Палітра», який очолює Тетяна Балбус. Шанувальникам мистецтва і постійним відвідувачам музею вже добре знайомі її яскраві, багатоколірні гуашеві картини за народними мотивами, а також паперові колажі та інші оригінальні роботи. А особливістю цієї експозиції стали сумки, комірці та наволочки із друкованими авторськими орнаментами та колекція суконь із авторськими орнаментами.

Виставка Тетяни Балбус у художньому музеї діятиме до 21 грудня.

Фото Наталі Огінської