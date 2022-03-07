Розкупили все: у Тернополі суттєво зріс попит на зброю

У Тернополі зріс попит на зброю, дозвіл на неї видають за добу, якщо є всі необхідні документи.

Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, передає Суспільне.

Тернопільський пластун Юрій Роговик купив рушницю у 2018 році. Каже, що зброї такого типу в тернопільських магазинах мало.

“Розкупили все: травматичне, мисливське, нарізну зброю. Тут ключове питання мати дозвільні документи на те, щоб її можна було придбати”, – каже Роговик.

У магазині зброї, що на масиві Дружба, на полицях залишилися 5 рушниць, які ще не придбали та не забронювали тернополяни, розповіла власниця магазину Тетяна Голинська.

“У перші два дні війни був повний аншлаг у магазині, розпродали всі набої, всю зброю, яка продається лише за дозволами. Ми не можемо завезти товар, уявіть собі завод в Херсоні. Як нині з Херсону щось доставити? Тому в нас порожні прилавки”.

Ціни на зброю в магазині не піднімали, каже продавець-консультант Сергій Павленко.

За його словами, тернополяни найчастіше купували зброю вартістю від 5-ти до 20-ти тисяч гривень. Щоб її придбати, потрібно прийти із паспортом та дозволом.

Скільки дозволів на зброю отримали тернополяни за останні 10 днів, начальник Нацполіції області Олександр Богомол не розповідає. Каже – це військова таємниця.

“Сьогодні дозвільна система працює в посиленому режимі. Вони за добу видають дозвіл у випадку наявності документів. Люди дуже швидко збирають документи, ми швидко їх розглядаємо, не місяць часу. Звичайно, перевіряємо, щоб всі люди були адекватні, не мали проблем з алкоголізмом чи наркоманією “, – розповів Богомол.