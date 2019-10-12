Упродовж вихідних на Тернопільщині передбачають досить теплу і комфортну погоду. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть 15 – 20 градусів тепла. По всій території регіону обійдеться без опадів, втім, можуть дошкуляти сильні вітри.

Цими днями на Тернопільщині господарюватиме антициклон. Відтак він зумовлюватиме суху малохмарну погоду.

«Антициклон має ім`я Lizbeth, і його центр завтра перебуватиме над Чорним морем. Усілякі дощові капості, які спричинить циклон Quentino, нас не зачіпатимуть. Отже, 12-13 жовтня погоду України визначатиме поле високого атмосферного тиску, що означає суху малохмарну погоду. Практично повсюди. Температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15+20 градусів, а в неділю в усіх областях стане ще тепліше: очікується +18+23 градуси. Єдиний нюанс – в суботу, протистояння між Lizbeth та Quentino може спричинити посилення південно-західного вітру на Заході України до штормових значень. Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце парковки автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами та білбордами», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, наступний тиждень також буде теплим. Відтак опалення жителям краю поки не знадобиться.

Софія Романська