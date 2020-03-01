Театральний майдан Тернополя з полудня наповнився місцевими жителями та гостями міста, яких привабили сюди звуки народних пісень та мелодій, запахи традиційних на Масницю наїдків.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже кілька років поспіль тут, у середмісті Тернополя, ми скликаємо усіх охочих на барвисте дійство – святкування Масниці. Думаю, тут, як завжди такого дня, буде весело й цікаво як дорослим, так і дітям. Сьогоднішнє свято – це не тільки смачне й ситне частування. Приготували показ галицьких, волинських, прикарпатських традицій відзначення Масниці. Буде й «Бабський тиждень» від вуйни Касі, низка веселих забав та конкурсів для родин, поїдання пирогів методом козака Пацюка та інші, несподівані для багатьох речі», – розповів кореспонденту агентства директор Тернопільського міського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук.

Серед «родзинок» святкування Масниці по-тернопільськи – розкачування тіста та витискання варениць на швидкість, катання зятями тещ на санчатах, змагання молодиць з розповідання смішних оповідок.

Також у програмі – цикл стародавніх та сучасних веселих забав та конкурсів для неодружених, «Колодка» для хлопців, танцювальний та гастрономічні конкурси «Підготовка до сімейного життя» й «Сонячний млинець», старовинна забава для дітей «Воронячий галас».

А завершиться свято виступами етнографічних колективів, показом галицького ворожіння, обрядом «Прощання з Масницею».