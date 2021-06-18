Повбивало домашню птицю та розірвало козу: жителі селища Великі Гаї, що поблизу Тернополя, нажахані появою невідомої істоти.

Тварину-убивцю бачили, та зловити її не вдалося. Вона перестрибнули через паркан, висотою півтора метри, і зникла у лісосмузі. Люди кажуть, такі випадки у населеному пункті трапляються не вперше, повідомляє Файне місто.

Розповісти про невідому тварину, що вбиває домашню живність, кореспондентам “Файного міста” погодилися місцеві жительки Надія Кліщ та Надія Ситник. Жінки кажуть, щоб це не було, але воно спритне і сильне.

“Вночі щось пробралося у хлів та зажерло козу, яка була за сіткою. То мав бути якийсь великий звір, бо ту сітку воно вирвало та повністю випотрошило козу. Таку картину ми застали, коли зранку прийшли. Саму істоту я не бачила. Куди воно зайшло – невідомо, бо подвір’я загороджене”, – розповідає Надія Ситник.

На відміну від односельчанки, Надії Кліщ побачити істоту вдалося. Каже, вона схожа на собаку, та не собака – розміром значно більша та й морда інша.

“Розтрощило клітку, витягнуло кролицю з кроленятами. Потім взялося до морських свинок, що були поруч. Потрощені клітки бачили мисливці. Сказали, що капкан не допоможе.

Одного разу, під час третього нападу – на кота. То була десь опівніч. Я бачила цю істоту, налякала її ліхтариком. Воно було чорне і втекло у ліс. Якщо порівняти з собакою породи “Алабай”, то воно було значно більше. Морда не зрозуміла – наче собача, а наче і ні”, – додає Надія Кліщ.

Жінки додають, собаки на цю тварину не реагували, адже злякалися та заховалися у будах. На місці розправи – потрощені загорожа та клітки, а також кров.

Великогаївчани налякані. Кажуть, якщо ця істота так легко розправилася з клітками, домашніми тваринами та птицею, то чи не несе вона небезпеки для людей.