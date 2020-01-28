Підозру згідно статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, оголосили слідчі Чортківського відділу поліції жителю села Свидова, 1970 року народження.

Про смерть сорокадворічної жінки на лінію “102” 25 січня повідомив її співмешканець. Чоловік уже відбував покарання за вбивство. У 2014 році звільнився з місць позбавлення волі і саме тоді познайомився з загиблою, розповідають у поліції.

Слідчо-оперативній групі, яка виїжджала на місце події, він розповів, що дружина зловживала спиртними напоями. На прохання припинити, не реагувала, тому він час від часу боровся зі згубною звичкою дружини за допомогою сили.

За словами начальника Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника, скарг від жінки про насилля в сім’ї не надходили. Остання сварка завершилася для жительки району летально. Після чергового конфлікту та побоїв чоловік пішов поратися по господарству, а коли повернувся, то дружина була уже мертвою.

За попередньою інформацією, того дня він бив дружину руками та ногами в область грудної клітки та спини. Згідно висновків судово-медичної експертизи стало відомо, що жінка померла через масивну крововтрату в результаті розриву нирки.

У скоєному чоловік зізнався. Йому уже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.