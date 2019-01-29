Розіграли цілий спектакль: аферисти з дитиною поцупили шалену суму грошей

28/01/2019 Розмір тексту:

Тисяча євро та 40 тисяч гривень – таких втрат зазнав мешканець Підволочиського району. Чоловік впустив до хати незнайомців.

Невідомі чоловіки та жінка з дитиною зайшли на подвір’я мешканця села Кам’янки 26 січня близько обіду. Стали розпитувати, чи не продається у селі помешкання. Господар, не підозрюючи лихого, розповів, що його сусіди давно виїхали з села, а хату продають, тож непрохані гості стали просити їхні контакти. Допоки чоловік шукав номери, шахраї розіграли свій сценарій. Жінка раптово стала кричати, що її дитина втратила свідомість, просила води. Допоки потерпілий носив воду, допомагав привести малюка до тями, решту зловмисників спритно і непомітно обнишпорили оселю і познаходили сховки з грошима та прикрасами.

Непрохані гості зрештою покинули помешкання, а господарі лише ввечері помітили пропажу грошей та ювелірних виробів. Довелося телефонувати в поліцію.

Як повідомили в ГУ НП, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, зловмисників розшукують.