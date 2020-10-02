У вчиненні злочину співробітники Чортківського відділу поліції підозрюють 36-річного жителя району. Зловмисник вночі розібрав частину стіни складу, де зберігалася соя, і викрав понад три тонни бобових.

До співробітників чортківської поліції надійшло повідомлення про крадіжку з території одного із агропідприємств району. Невідомий викрав зі складу, де зберігалися зернові, сою. Попередні збитки фірма оцінила у майже 50 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що крадіжку було скоєно через отвір задньої стіни приміщення.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали особу причетну до протиправного. Ним виявився 36-річний житель району. З’ясувалося, чоловік орендував приміщення поблизу агропідприємства і знав, що там можна чимось поживитися. Вночі розібрав частину задньої стіни складу. Через невеликий отвір посипалася соя, яку він повантажив у мішки та позносив до себе. Загалом викрав понад три тонни бобових.

З даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителя району слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.