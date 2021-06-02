Рано-вранці в парку погляд зупинився на кущі бузку. Ошатна крона з цвітом, який ось-ось вже має (усьому свій час) зів’янути, все ще милував око приємним кольором, а ніс, здавалося, вловлював ледь відчутний аромат.

Отій кроні, можна сказати, пощастило – до неї не дотягнулися людські руки (трохи зависоко). А розставляти драбину і обривати увесь кущ наразі ще ніхто ніби не додумався – це ще, мабуть, попереду. Нижче, під кроною, куди оті турботливі руки могли дістати, цвіту вже не було. Ні на цьому, ні на інших кущах. Могло навіть скластися враження, що отара жуйних парнокопитних старанно обійшла парк, приділивши увагу усім бузковим кущам, тобто пообривавши цвіт де лише могла дістати…

Мені одразу пригадалися парки Нью-Йорка і Балтимора майже такої ж весняної пори. Вони були наповнені різнобарв’ям квітів та їхніми пахощами. Причому, справді красивих квітів, від яких важко було відвести погляд. Пригадалися і екзотичні квіти в парках Туреччини, з їхніми дивовижними і таємничими східними ароматами. Однак чомусь нікому там – ні численним представниками європеоідної, ні негроїдної, ні монголоїдної рас, ні окремо взятої тюркської спільноти – не спадало на думку обривати клумби і кущі. Ну, що тут скажеш – дикі люди, не вміють цінувати справжню красу так, як вміємо ми, українці. І мешканці дуже “файного” і культурного Тернополя зокрема. От щоб воно не пахло для всіх і не звеселяло очі загалу, а стояло в мене вдома у вазі чи в слоїку – ото справжні шик і культура.

Кажете, це елементарне безкультур’я? А хто ви такі, щоб мені вказувати?!