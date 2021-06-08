Знаменита українська бітлоністка Олена Підгрушна розповіла про долю бази біатлонної збірної України в Підгородньому.

Про це спортсменка розповіла в інтерв’ю каналу “Сила спорту” в YouTube, пише Апостроф.

“Можливо, база буде ще якось існувати на пташиних правах, але вона там вже забудована уздовж і поперек будинками. Офіційно вони значаться як будинки під садівництво. Житлові будинки повинні бути побудовані в 1,2 – 1,5 км від стрільбища. Там немає навіть 100 м до найближчого будинку. Буде як в Буковелі: діти тренуються і стріляють, а туристи знімають відео, мовляв ці придурки по них стріляють.

Хотілося б зберегти те, що є, це і покоління, тренерські традиції, є діти, які хочуть і прагнуть. Але якщо там асфальт побитий, трактори заїжджають, то просто вже у всіх руки опускаються. В свій час ми вчасно не відстежили, хоча ми і не могли відстежити, момент того, як один з губернаторів цю землю подеребанив і роздав прокурорам і суддям. Вони так цю схему провернули з перепродажем і кадастровими номерами, що довести це все нереально”, – сказала Підгрушна.

34-річна Підгрушна є однією з найтитулованіших біатлоністок в історії України. Вона стала олімпійською чемпіонкою, завоювала золоту медаль чемпіонату світу, а також виграла п’ять золотих медалей чемпіонату Європи. Крім того, Підгрушна стала чемпіонкою світу в літньому біатлоні на роликових лижах.

Кілька днів тому Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище на Білосюк.