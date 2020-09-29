З перших днів карантину в Україні захисні маски перетворились у дефіцит. Їх із швидкістю світла розмітали з полиць аптек. Така ситуація призвела до того, що ціни від двох гривень моментально зросли до 25 грн за штуку.

У цей час торгувати захисними масками починають усі, хто може, – продуктові магазини, магазини з побутовою хімією тощо. Заробити на дефіцитному продукті намагаються і спекулянти. І поки винахідливі українці шукають спосіб зекономити на відтепер обов’язковому атрибуті, лікарні закуповують величезні партії захисних масок. І купують вони ці маски не на відкритих тендерах із потужною конкуренцією, де все прозоро, а тишком. А стало це можливо завдяки березневій постанові КабМіну.

Від початку ця постанова була ухвалена, аби пришвидшити підготовку лікарень до пандемії. Тож постачальникам фактично «розв’язали руку» і дозволили купувати необхідні речі не лише без конкуренції на відкритих торгах, а й фактично без жодного контролю з боку профільних структур. Позначка «COVID-19» – стала своєрідним захистом для замовників та постачальників. І під цією спрощеною процедурою купували не лише дороговартісне обладнання, а й так звані розхідники, серед них і символ 2020 року – захисні маски.

У проєкті “РозCORONовані закупівлі” ми проаналізували, як тернопільські медустанови витрачали кошти на захисні маски, користуючись спрощеною процедурою. До прикладу, у березні середня вартість однієї захисної маски була 8,44 гривень. А вже у квітні стрибнула майже до 12 гривень.

Березневий дефіцит

У середині березня на Тернопільщині закупівлі із позначкою COVID-19 для придбання захисних масок провели лише два комунальних некомерційних підприємства –«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Так, 16 березня лікарня швидкої допомоги укладає одразу три угоди і купує 600 штук трьохшарових медичних масок по 2 гривні за одиницю, 1000 штук стерильних двошарових медичних масок вже по 5 гривень за одиницю, а також 5000 штук трьохшарових медичних масок по 10 гривень за одиницю. Вже 23 березня укладають угоду із ще однією підприємцею Любов Павлик. Щоправда, цього разу захисні маски вже коштують лікарні по 13,2 гривень за штуку.

Підприємець Ігор Кващук продає маски по 10 гривень для лікарні швидкої допомоги. А вже , 19 березня ПМСД придбав 1100 одиниць по 12 гривень за штуку.

Скріншоти специфікацій до договорів поставки за березень

Квітневе подорожчання

Тернопільський ЦПМСД продовжує не економити на засобах індивідуального захисту. Цього разу, а саме 2 квітня за одну маску установа виклала 16 грн. Стільки ж за одну штуку заплатив і Бучачцький ЦПМСД. Щоправда, купували вони пізніше – 15 квітня.

І це при тому, що 13 квітня Збаразький ЦПМСД придбав 1000 масок по 6,21 грн за штуку. Випадковість? Навряд, адже пізніше 24 квітня ця установа знову придбає 1000 масок по 6,21 грн за штуку. Незмінною ця ціна залишиться для Збаразького ЦПМСД і у травні. Ці два місяці центр не змінював постачальника.

На гривню дорожче купувала маски Тернопільська комунальна міська лікарня №2. 14 квітня за 2000 масок лікарня сплатила 14,4 тисячі гривень. Решта ж замовників у квітні витрачали і 10,5 грн за маску, 12 грн і навіть 15,91 грн. Загалом, середня вартість захисної маски склала 11,71 грн.

Скріншоти специфікацій до договорів поставки за квітень

Травнева стабілізація

У травні середня вартість засобу індивідуального захисту була 7,71 грн. Цього місяця найбільш економну закупку зробив Кременецький ЦПМСД – 3 грн за штуку. Вже після закупівлі виявилось, що захисні маски не внесли у річний план закупівель. Однак, 5000 масок по такій дармовій ціні у травні – це досить хороша інвестиція. Адже, решта замовників витрачали у середньому удвічі більше на маски. А деякі майже у 5 разів дорожче. Саме так відзначилась Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. Вони «злили» на маски 145 тисяч гривень за 10 000 штук. Випадок набув широкого розголосу і навіть потрапив під пильне око правоохоронців.

“Тернопільська комунальна міська лікарня №2” купує 2000 масок по 12 гривень. Обирає не найдешевшого постачальника – ФОП Марія Кравчик. Так, ця підприємиця у квітні продавала маски по 16 гривень за штуку.

Гусятинський ЦПМСД закуповував ЗІЗи двічі у пов’язаних між собою ФОПів. І ціни були різні – 10 і 7 гривень відповідно. Однак, купували не лише маски, а бахіли, халати тощо. Тож визначити реальну вартість однієї маски неможливо, бо замовник не оприлюднив додатки до договорів.

Решта замовників намагались не переплачувати за маски та купували їх за 6-8 грн за штуку.



Червневий спокій



На початку літа середня ціна за одну захисну маску вже 6,82 грн. Найдорожче цього місяця торгує підприємець Олександр Соляр – 9.5 грн. За такою ціною у нього тричі купує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Усі угоди укладають 22, 23 і 24 червня. Водночас, 24 червня Тернопільська міська комунальна лікарня №2 теж купує маски по 5.9 грн за штуку.

Найдешевшу закупку у червні робить Козівський РЦПМСД – 3 грн за штуку. Решта замовників цього місяця платять від 4,30 до 8,5 грн за одну маску.



Липневий блюз



У липні середня вартість однієї маски була 6,27 грн. Але не всі постачальники знизили ціну. Так, підприємиця Марія Кравчик в липні продала 50 масок по 12 грн. Таку дрібну закупівлю зробив Борщівський ПМСД.

Бережанська ЦРЛ у цьому місяці двічі купувала маски 27 і 29 липня. І витратила 8.64 і 6 гривень відповідно. Козівська ЦРЛ теж купувала захисні маски двічі – 1 і 29 липня. Постачальник один – підприємець Олександр Соляр, а от ціни знову різні – 5,5 грн та 7 грн.



А от Чортківська ЦРЛ 13 липня закупила одразу сто тисяч масок. Ціна доволі хороша – 4,2 грн за штуку. Але насправді у цій закупівлі цікавий постачальник – ПАП “ДЗВІН”, яке і розташоване у Чортківському районі. Основний напрямок діяльності цього підприємства – вирощування зернових культур. Та й власник – Василь Градовий відомий на Тернопільщині аграрій, а за сумісництвом ще й депутат обласної ради.



Маски від депутата



Чортківська ЦРЛ маски у підприємства депутата облради купувала також і у червні. Щоправда, тоді заплатила по 4,3 грн і 4,5 грн. Окрім лікарні ЗІЗи у ПАП “ДЗВІН” придбали ще відділ освіти Чортківської райдержадміністрації (5000 масок по 3,5 грн за штуку) і Чортківська міська рада (2700 масок по 3,7 грн за штуку). Такі ціни не відповідають комерційній пропозиції ПП “ДЗВІН” і є значно нижчими.

Скріншот комерційної пропозиції ПАП «ДЗВІН»

Однак, реальні договори, які уклало ПАП “ДЗВІН” з рештою замовників, свідчить не просто про особливі тарифи для своїх, а суто про індивідуальний підхід до кожного замовника. Наприклад, в ЦПМСД у м.Дубно трохи більше тисячі масок продали за 4 грн, а дитсадку в одеській області – 200 масок по 5 грн. На підтвердження індивідуального підходу може свідчити і чинна на момент написання матеріалу комерційна пропозиція.

І сто тисяч масок за 420 000 гривень, які купила Чортківська ЦРЛ 13 липня, поки найбільше замовлення захисних масок у ПАП “ДЗВІН”, яке зробили за державні кошти. Цікаво, того ж дня, а саме 13 липня ПАП «Дзвін» продало 5000 масок по 3,50 гривень за штуку.

Звідки взявся ціновий демарш



Коливання цін тривало доти, доки у ситуацію не втрутилась держава. 18 травня 2020 року набула чинності Постанова Кабміну від 22.04.2020 № 341 щодо затвердження порядку та переліку товарів істотної соцзначущості та протиепідемічного призначення, що підпали під відповідний контроль.

«Вказаною Постановою передбачено, що якщо роздрібна ціна, наприклад, на маску буде більше 5% за ціну роздрібну на момент набуття чинності цією Постановою, то продавець масок повинен декларувати зміну цін. У подальшому необхідно декларувати зміну роздрібної ціни у разі підвищення її на 5 і більше відсотків проти вже задекларованої роздрібної ціни.

Тільки через три дні (ріст ціни 5-10%), 14 днів (ріст ціни 10-15%), 30 днів (ріст ціни більше 15%) можна застосовувати ціни, задекларовані на сайті Держпродспоживслужби.

Якщо не зробити це декларування, то до суб’єктів господарювання, які допустять зазначене порушення, застосовуються адміністративно-господарські санкції (наприклад, вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу (реалізації) товару та виручкою за цінами, сформованими відповідно до запровадженого способу регулювання (крім тих, що на постійній основі надають житлово-комунальні послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмірі 100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки).

Також громадяни (фізичні особи-підприємці) і посадові особи суб’єктів господарювання за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, притягуються до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів у розмірах 100/150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – роз’яснює юристка Мирослава Примак.

Як бачимо, пандемія внесла зміни у ринкові відносини замовників та постачальників. Так, користуючись можливістю укладати угоди без конкуренції на ринку відбувались дикі стрибки цін саме у перші місяці карантину – березень і квітень. Попит перевищував пропозицію і коли потужні профільні підприємства не могли його забезпечити, з’явились інші гравці – фізичні особи підприємці, які, часто маючи зовсім не профільний КВЕД, вдало продавали захисні маски і медустановам, і навіть іншим комунальним структурам. Швидка адаптація до вимог ринку та втручання держави поступово призвели до падіння середньої ціни на захисні маски. Та попри це не всі підприємці були готові її опускати. Однак високі ціни деяким постачальникам взагалі не стали на заваді продавати свій товар бюджетним установам.

За кілька місяців карантину лише на прикладі ситуації із постачанням захисних масок у Тернопільській області, можна говорити про небувалий розквіт малого та середнього бізнесу, який раніше чомусь не дуже поспішав йти на відкриті тендери. Як там кажуть, гроші люблять тишу?

Матеріал підготовлений в рамках проєкту “РозCORONовані закупівлі” громадською організацією “Філософія Серця”, за фінансового сприяння міні-гранту Проєкту ЄС «Підвищення потенціалу ОГС соціальної сфери України», що фінансується Європейським Союзом і реалізується Благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя Рівне». Погляди висвітлені в матеріали можуть не збігатися з поглядами Європейського Союзу.

#Прямуєморазом #MovingForvardTogether #розCORONованізакупівлі