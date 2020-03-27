26 березня співробітники Монастириського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області здійснили санітарну обробку ряду об’єктів інфраструктури районного центру.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання.

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