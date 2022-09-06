Розбив скло в автомобілі і власну пику: у Тернополі люди самотужки затримали хулігана. ФОТО

У Тернополі небайдужі громадяни допомогли затримати ймовірного хулігана.

Учора, патрульні отримали виклик про пошкодження майна на проспекті Степана Бандери. Громадяни повідомили, що підозрілий чоловік, який має явні ознаки алкогольного сп’яніння, агресивно поводиться та пошкодив скло в припаркований автівці. Мешканці прилеглого будинку спробували своїми силами припинити правопорушення та затримали чоловіка.

Інспектори Михайло Круцько та Катерина Ковалик негайно прибули за вказаною адресою, де на них чекали люди. Мешканці будинку пояснили, що чоловік ледь тримався на ногах, весь час падав на землю, тому розбив собі обличчя.

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та викликали швидку. Медичні працівники, які прибули на місце події, підтвердили, що життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує. Тож, інспектори доставили ймовірного правопорушника до поліцейського відділку та складали на нього протоколи за ч. 3 ст. 178 (Повторна, протягом року, поява в громадському місці у п’яному вигляді) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.