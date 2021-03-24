Розбив носа і вивихнув коліно: в аварії на об’їзній постраждав водій

Із забоєм носа, вивихом кісток колінного суглобу до лікарні звернувся за меддопомогою житель Козівського району, 1985 року народження.

Травми чоловік отримав в дорожньо-транспортній пригоді, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 22 березня близько 10 ранку. На автодорозі Обхід м. Тернополя не розминулися ВАЗ та Renault Laguna.

За попередньою інформацією, водій ВАЗу рухався в бік обласного центру зі Львова. В цей час з другорядної дороги, не надавши переваги в русі, виїхав автомобіль марки Renault Laguna. В результаті порушення правил дорожнього руху травмувався водій ВАЗу, а транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.