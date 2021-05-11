Розбійника, котрий з ножем напав на пенсіонерку, посадили на вісім років

Кременецькою окружною прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій) стосовно жителя села Жолобки Кременецького району.

Прокурор довів у суді, що раніше неодноразово судимий громадянин вночі 8 липня 2018 року вдерся до помешкання пенсіонерки й погрожуючи їй ножем, заволодів коштами у сумі 1500 гривень.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду винну особу засуджено до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією усього належного майна.

Тернопільським апеляційним судом відмовлено у задоволенні апеляційної скарги засудженого, а вирок Тернопільського міськрайонного суду залишено без змін.

Вирок вступив у законну силу, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.