Служба безпеки України системно протидіє диверсійно-терористичним загрозам ворога, однак особиста пильність кожного з нас безсумнівно допомагає правоохоронцям діяти ще ефективніше!
Управління СБ України в Тернопільській області закликає краян уважно ознайомитися з рекомендаціями та розповісти про них своїм близьким.
Особливо важливо під час літніх канікул роз’яснити дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у під’їзді, може бути небезпечним або навіть спорядженим вибухівкою.
Дотримання наступних порад допоможе вам уникнути небезпеки можливого ураження, а правоохоронцям вчасно ліквідувати загрозу вибуху та запобігти його руйнівним наслідкам.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:
- Будь-який підозрілий предмет, що знаходиться у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм.
- Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо…
- Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен знаходитися в цьому місці, зверніть на нього увагу.
Незалежно від місця виявлення підозрілого предмету дотримуйтесь наступних порад:
- Не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет. Якщо це вибуховий пристрій, то будь-які дії можуть призвести до вибуху, жертв і руйнувань.
- Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета.
- Намагайтеся зробити так, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки.
- Про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за телефонами 101, 102.
- Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи (пам’ятайте, що ви є дуже важливим свідком).
Про підозрілі предмети, які можуть виявитися вибуховими пристроями, або військові засоби ураження (снаряди, міни, гранати тощо) ви можете повідомити на телефони гарячої лінії СБУ в Тернопільській області: (0352) 52-90-00 або (067) 352-31-00.
Також цю інформацію можна надіслати на наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot
Для цього необхідно:
- Натиснути кнопку «Створити нове повідомлення».
- Обрати відповідний пункт у діалоговому вікні.
- Виконати подальші інструкції бота.
Ваша інформація буде одразу передана відповідним службам.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області