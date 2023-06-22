Роз’ясніть дітям: що робити, якщо помітили невідомий предмет

Служба безпеки України системно протидіє диверсійно-терористичним загрозам ворога, однак особиста пильність кожного з нас безсумнівно допомагає правоохоронцям діяти ще ефективніше!

Управління СБ України в Тернопільській області закликає краян уважно ознайомитися з рекомендаціями та розповісти про них своїм близьким.

Особливо важливо під час літніх канікул роз’яснити дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у під’їзді, може бути небезпечним або навіть спорядженим вибухівкою.

Дотримання наступних порад допоможе вам уникнути небезпеки можливого ураження, а правоохоронцям вчасно ліквідувати загрозу вибуху та запобігти його руйнівним наслідкам.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

Будь-який підозрілий предмет, що знаходиться у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм.

Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо…

Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен знаходитися в цьому місці, зверніть на нього увагу.

Незалежно від місця виявлення підозрілого предмету дотримуйтесь наступних порад:

Не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет. Якщо це вибуховий пристрій, то будь-які дії можуть призвести до вибуху, жертв і руйнувань.

Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета.

Намагайтеся зробити так, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки.

Про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за телефонами 101, 102.

Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи (пам’ятайте, що ви є дуже важливим свідком).

Про підозрілі предмети, які можуть виявитися вибуховими пристроями, або військові засоби ураження (снаряди, міни, гранати тощо) ви можете повідомити на телефони гарячої лінії СБУ в Тернопільській області: (0352) 52-90-00 або (067) 352-31-00.

Також цю інформацію можна надіслати на наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot

Для цього необхідно:

Натиснути кнопку «Створити нове повідомлення».

Обрати відповідний пункт у діалоговому вікні.

Виконати подальші інструкції бота.

Ваша інформація буде одразу передана відповідним службам.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області