У неділю об 11.00 в Тернополі стартують велосипедні змагання для аматорів. Запрошують до участі всіх любителів велоспорту.

Змагання відкриті для всіх охочих, але попередньо необхідно зареєструватися.

“Ternopil open cup”, – такі змагання у Тернополі організовують вперше. Оскільки розраховані вони в основному на початківців велосипедного спорту. Відбудуться змагання у Кутківецькому лісі, – повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Втім, змагатися можуть і професіонали, і аматори. Організатори спеціально підготували дві траси. «Реєстрація учасників відбувається з дев’ятої години, а старт – об 11.00. Для учасників змагань підготували дві дистанції, одна протяжністю 9 кілометрів – для початківців у велоспорті, дистанція 27 кілометрів – для досвідчених велоспортсменів. Ми радимо добре проаналізувати свої сили та обрати дистанцію відповідно до рівня підготовки. Якщо ви початківець у велосипедному спорті, то все ж таки варто обрати меншу дистанцію».

Всі учасники повинні мати шоломи, а також страхові полюси, – наголошують організатори. Дозволено брати участь у змаганнях лише повнолітнім особам.

Софія Романська