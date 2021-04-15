З благословення керуючого архієрея Тернопільської єпархії УПЦ МП, митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія (Генсицького) у Москві друкують «православний журнал для женщин» «Слав’янка» із відверто москвофільськими заголовками.

Про це повідомляє засновниця центру релігійної безпеки «Церкваріум» Тетяна Деркач. Це підтверджує також відкрита православна енциклопедія «Древо».

Окремі статті журналу «Слов’янка» публікуються із не зовсім «православними» заголовками, які в умовах війни з Росією узагалі є аморальними для Тернопільського архієрея УПЦ МП, що благословляє випуск видання: «Молитесь Богу и царям – Россия возродится!», «Спаси, Владичица, твою Россию!», «России нет без царя!», «Гряди, гряди, царь православный», «Православие и Россия неразделимы», «Царские молитвы за Россию», «Россия молится за царя», «Украина – тоже Святая Русь», «Пророчества о России», «Россия всегда парадоксальна», «Русскость – наше все!», «Судьба царя – судьба России».

Такі заголовки у журналі, який виходить з благословення церкви, доводять, що у Росії релігія, як і історія, здавна є лише засобом пропаганди. А для УПЦ МП – є ще одним свідченням того, що «українською» вона є хіба що за назвою.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який на офіційному рівні заборонить пропаганду облюбованої в УПЦ МП ідеології «руського міра» та прирівняє її до ідей комуністичного і нацистського режимів. Прийняття цього законопроекту дозволить зупинити поширення подібних журналів із москвофільськими заголовками та притягнути до відповідальності причетних до цього осіб.



















