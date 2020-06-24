На адресу Почаївської міської ради знову надходять звернення місцевого монастиря УПЦ МП щодо оформлення прав на земельні ділянки, які розташовані в місті Почаїв.
Долю української землі знов будуть вирішувати місцеві депутати на черговому засіданні сесії міськради, яке відбудеться 24 червня 2020 року. Про це йдеться на офіційному сайті органу місцевого самоврядування.
В час російсько-української війни Почаївська лавра, разом зі своїми проросійськими прихильниками, ніяк не може втамувати апетит, а такими темпами можна загарбати ціле місто, пишуть у спільноті Типовий Шумськ.
Що ж вирішать депутати та чи відвідають небайдужі громадяни засідання сесії?
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