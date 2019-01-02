Романтичний злодій поцупив телефон і подарував коханій

02/01/2019 Розмір тексту:

Протягом кількох місяців жителька кременеччини користувалась телефоном, подарованим коханим, і не підозрювала, що він крадений. Правда розкрилася, коли за подарунком прийшли правоохоронці.

З’ясувалося, що мобільник раніше 44-річний чоловік поцупив у знайомого, коли був у нього в гостях. Тоді він запримітив, що в сусідній кімнаті заряджається телефон, і коли господар відлучився, поцупив його.

У кременчанина за плечами вже не одна судимість за майнові злочини, тепер до цього «доробку додасться ще одна. Відносно чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, повідомляють у поліції.