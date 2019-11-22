Працівники Теребовлянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження щодо 22-річної жительки району. Дівчина привласнила майно знайомого.

До поліцейських за допомогою звернувся уродженець Тернопільщини 1979 року народження. Він розповів, що його нова пасія виявилася крадійкою.

З дівчиною він познайомився в мережі Інтернет та запросив її до себе. Після романтичної вечері чоловік заснув. Прокинувшись зранку краянин виявив, що подруга зникла, а з нею його засіб зв’язку. Тож він відправився до неї додому, де його чекало ще одне розчарування. Як з’ясувалося, злодійка вже знайшла йому заміну. Про протиправний вчинок знайомої потерпілий повідомив поліцейських.

У скоєному злочині підозрювана зізналася. Правоохоронці інкримінують їй скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.