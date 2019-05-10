Новообраний президент України Володимир Зеленський невдовзі вступить у повноваження. Відтак, ми запитали відомих у краї політиків, чого вони очікують від нового Глави держави.

Зокрема, питання прокоментував народний депутат Роман Заставний.

“Чого очікую від президентства Зеленського? А нічого не очікую. Скажу так: ми чекали, коли прийде весна – будемо садити. Тепер чекаємо, коли зійде. Далі по плану мало би розцвісти і, звичайно ж, чекаємо, щоб дало якісь плоди”, – наводить порівняння Роман Заставний.

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