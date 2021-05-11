Переможець вокального шоу “Голос країни” Роман Сасанчин поділився радісною звісткою.

Так, його 57-річна мама Євдокія, яка два місяці тяжко хворіла на коронавірус, нарешті отримала негативний тест. Про це хлопець повідомив у своїх Instagram-stories, передає ТСН. Виконавець зазначив, що його рідну людину вже перевели з реанімації до звичайного відділення, де її ще поки що лікують.

“Залишилася лише реабілітація. Її зараз вчать ходити, вона вже потроху піднімається з ліжка, вона вже говорить багато. Для нас це величезна радість. Я безумовно усім щиро вдячний, тому що якби не ви, якби не Бог, то нічого цього б не було”, – повідомив виконавець та показав відео, на якому мама ходить палатою.

Нагадаємо, у березні Роман Сасанчин записав відеозвернення, де розповів, що його мама захворіла на коронавірус. Спершу все минало добре, втім, потім жінці стало гірше і вона перебувала під апаратом ШВЛ. Потім захворів і сам Роман. Невдовзі співак одужав та зазначив, що його мамі вже краще, але вона ще важко хворіє.

У квітні Сасанчин зворушив піснею, яку присвятив мамі. Роман зробив музичний подарунок рідній людині до її 57-річчя.