Роман Мельник: “Кожен українець повинен бути готовим до війни, тільки тоді несподівані гості не прийдуть”. ВІДЕО

Новостворена партія «Довіра» представила команду, з якою йде на вибори до місцевих рад Тернопільщини.

У депутати Тернопільської обласної ради «Довіра» висуває начальника з військової і фізичної підготовки ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», ветерана війни Романа Мельника.

Спершу він займався волонтерством, а згодом і сам пішов захищати Україну від агресора. Понад 5 років був бійцем батальйону «Тернопіль».

– У 2014 році у нашій країні почалася війна. Тоді багато молодих хлопців вирушили на східні рубежі країни боронити державу. Дивлячись на цю ситуацію, я вирішив також долучитися. Багато уваги ми приділяли волонтерській допомозі – купляли транспорті засоби, одяг, бронежилети, шоломи, біноклі, приціли. У той час, коли одні військові просили тепловізори чи зручний одяг, інші потребували харчів. Це мене дуже бентежило. Рівень забезпеченості на різних позиціях був дуже різний. Чим ближче до лінії розмежування, тим гіршими були умови, в яких воювали наші хлопці, – каже Роман Мельник.

Роман Мельник наголошує, на війні світ зовсім інший.

– Я пішов на службу в добровольчий батальйон, був простим бійцем. Там, на війні, світ зовсім інший. У ньому твої побратими гинуть, отримують поранення, а вдома їх чекають дружина і діти, мати і батько. Мабуть, найважче тоді, коли ти зустрічаєшся із батьками загиблого побратима і не знаєш, як з ними спілкуватися, як дивитися в очі, адже ти залишився живий, а їхньої дитини вже немає. Я знайшов багато друзів на сході. Військове братерство не порівняти ні з чим. Ці люди розуміють, що вони прикривали один одному спини і допомагали вижити, – пояснює Роман Мельник.

Сьогодні Роман навчає курсантів військового коледжу бути готовими захистити свою державу.

– П’ятирічний досвід війни за плечима спонукав мене до того, щоб прийняти рішення навчати молодь. Моє кредо – коли кожен готовий до дій, то непрохані гості не прийдуть. Тому зараз я навчаю курсантів військового коледжу володіти різними видами зброї, аналізувати ситуацію, приймати правильні рішення, щоб виконати поставлене завдання та вижити, – розповідає Роман Мельник. – У нашій країні треба змінювати світогляд, здобути так і не здобуту незалежність, відрегулювати навчальні процеси, завершити медичну реформу та реформу правоохоронних органів, яка зайшла у глухий кут. Багато роботи попереду і я готовий її виконувати з потужною командою.