З невідомих причин крісло очільника Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА раптово покинув Сергій Жирний, за сумісництвом – земляк голови облдержадміністрації.

Ще у вересні минулого року Володимир Труш не побоявся призначити на посаду керівника УКБ свого близького товариша Сергія Жирного. Вочевидь, це призначення відбулося за стандартною схемою. При оформленні на роботу він одразу написав заяву на звільнення, аби у необхідний момент його усунули з посади, пишуть “Тернополяни“.

“Тернополяни” намагалися з’ясувати деталі звільнення у Сергія Жирного, однак чиновник наразі відмовився давати коментар. Пояснив, що перебуває на лікарняному. Запевнив, що прокоментує ситуацію, коли покращиться його самопочуття.

Тим часом на Порталі вакансій державної служби вже з’явилася інформація про те, що в ОДА шукають нового начальника Управління капітального будівництва. Претендентам пропонують заробітну плату у майже десять тисяч гривень.

Нагадаємо, що в свій час підприємства, якими керував Сергій Жирний, опинилися у центрі кількох скандалів та кримінальних справ щодо непрозорого використання бюджетних коштів.