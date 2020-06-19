Першим заступником голови Тернопільської облдержадміністрації призначено Ігоря Дем’янчука.
19 червня під час наради з керівниками структурних підрозділів його представив голова ТОДА Володимир Труш. Очільник області наголосив, що Ігор Дем’янчук не лише висококваліфікований фахівець, а й порядна людина.
Цікаво, Ігор Дем’янчук працював раніше заступником голови Рогатинської РДА, а головою Рогатинської РДА був нинішній очільник Тернопільщини Володимир Труш, пише Галас. Після переходу Труша на роботу в Тернопіль майже три місяці виконував обов’язки голови Рогатинської районної держадміністрації.
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